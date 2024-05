Wayne Rooney a semnat un contract cu Plymouth Argyle, echipă din Championship, valabil până în vara anului 2027.

Obiectivul principal pentru Rooney este salvarea echipei de la retrogradare. Plymouth, nou-promovată în sezonul recent încheiat, a terminat pe locul 21, poziție care asigură menținerea în ligă, spre deosebire de fosta sa echipă, Birmingham, care a terminat pe poziția a 22-a și s-a dus direct în al treilea eșalon fotbalistic britanic.

Venirea fostului "diavol roșu" a fost oficializată de clubul britanic prin intermediul rețelelor sociale, unde i-au urat formal "bun venit".

"Suntem încântați să anunțăm numirea lui Wayne Rooney în funcția de antrenor principal. Bine ai venit la Argyle, Wayne", a fost mesajul postat de Plymouth pe X/Twitter.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach.

Welcome to Argyle, Wayne.#pafc