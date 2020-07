Wigan primeste vizita lui Hull, in runda cu numarul 44 din Championship.

Un meci de povestit copiilor are loc in Championship, liga in care evolueaza si George Puscas.

Wigan primeste vizita lui Hull in etapa 44 si le-a aplicat o corectie dura inca din prima repriza.

Naismith a deschis scorul in minutul 2, iar pana la pauza tabela arata un scor SOCANT: 7-0.

Pentru gazde au mai marcat Moore (27', 40'), Dowel (32', 42'), Lowe (37') si Williams (45+1').