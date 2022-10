Gestul făcut de starul portughez a lăsat un ”ecou” puternic și în presa britanică, astfel că, acum, zvonurile cum că acesta va pleca în iarnă se amplifică din ce în ce mai mult.

Ronaldo a ieșit la încălzire preț de câteva minute bune și s-a enervat după ce a văzut că Erik ten Hag a efectuat ultimele modificări în minutul 87. Portughezul s-a îndreptat către vestiare înainte de fluierul de final, spre surprinderea tuturor.

Footmercato, care citează Manchester Evening News, scrie că Ten Hag vede gestul lui Ronaldo ca fiind ”de neacceptat”, iar discuția anunțată de antrenorul olandez în cursul zilei de joi pare să fie, mai degrabă, o ”confruntare”. În urma gestului făcut de Ronaldo, lusitanul ar urma să fie și penalizat.

În plus, nu este sigur că Ronaldo a rămas în vestiar pentru a asculta discursul lui Ten Hag de după meci, gest care l-ar fi putut enerva pe antrenor, mai notează sursa citată.

”A fost aici, l-am văzut, dar nu am vorbit cu el. Nu am dat atenție acestui lucru, mă voi ocupa de asta mâine. Vreau să mă focusez pe echipă”, a spus Erik ten Hag, citat de Sky Sports.

Cristiano Ronaldo went to the tunnel before the game ended against Tottenham ????

(via @TelemundoSports)pic.twitter.com/nYwKlpKiSd