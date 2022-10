În minutul 89, starul portughez s-a îndreptat către vestiare, după ce Erik ten Hag a efectuat ultimele schimbări pentru echipă.

După meci, antrenorul olandez a vorbit despre victorie și nu a vrut să ofere prea multe detalii pe marginea acestui subiect, dar a dezvăluit că va avea o discuție cu Ronaldo în cursul zilei de joi.

”A fost aici, l-am văzut, dar nu am vorbit cu el. Nu am dat atenție acestui lucru, mă voi ocupa de asta mâine. Vreau să mă focusez pe echipă”, a spus Erik ten Hag, citat de Sky Sports.

Cristiano Ronaldo went to the tunnel before the game ended against Tottenham ????

