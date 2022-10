În etapa a 10-a din Premier League, Manchester United a obținut o victorie importantă împotriva lui Tottenham, 2-0, grație golurilor reușite de Fred (29 ani) și Bruno Fernandes (28 ani), în minutele 47 și 69.

Erik ten Hag (53 ani) a preferat să înceapă meciul în centrul atacului cu Marcus Rashford, în detrimentul lui Cristiano Ronaldo (37 ani), iar pe benzi i-a folosit pe Antony (22 ani) și Rashford (24 ani). Iar această situția nu i-a convenit deloc superstarului portughez. Văzând că antrenorul lui Manchester United nu are de gând să-l introducă în teren, Cristiano Ronaldo s-a îndreptat către vestiare în minutul 89.

Cristiano Ronaldo went to the tunnel before the game ended against Tottenham ????

(via @TelemundoSports)pic.twitter.com/nYwKlpKiSd