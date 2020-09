David Moyes a gasit o solutie inedita sa conduca antrenamentele lui West Ham dupa ce a fost depistat pozitiv! Cum va pregati meciul de duminica impotriva lui Wolves

David Moyes va conduce antrenamentele echipei sale de la distanta.

Dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid-19, David Moyes intentioneaza sa creeze un link video pe aplicatia Zoom cu asistentul Alan Irvine, pentru a putea supraveghea pregatirile pentru meciul de duminica, din Premier League impotriva lui Wolverhampton.

Irvine ii va astepta pe jucatori la antrenamente, insa Moyes le va transmite cele mai importante indicatii fotbalistilor in timp real. Tehnicianul scotian va pastra o linie telefonica deschisa catre staff-ul sau care va sta pe banca in timpul partidei, conform The Sun.

Cei din interiorul clubului West Ham spun ca Moyes va urmari meciul de duminica la televizor.

Este pentru a doua oara cand cand managerul lui West Ham va trebui sa se autoizoleze dupa ce s-a infectat cu virusul asiatic. In luna martie, Moyes a fost depistat pozitiv dupa ce a luat contact cu managerul lui Arsenal, Mikel Arteta.

Jucatorii lui West Ham au fost testati luni la pranz, dar rezultatele au intarziat sa apara. In cele din urma s-a aflat ca Josh Cullen si Issa Diop au fost testati pozitiv cu Covid-19.

