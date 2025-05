Hutchinson a fost supus unei intervenţii chirurgicale, fiindu-i montat un stent pe o arteră blocată, iar acum se află în recuperare.

''Mă aşteptam să fie mai multă durere'', a dezvăluit Hutchinson. ''M-am aşezat în autocar după meci, adrenalina a trecut şi am început să am dureri mai mari în piept. De acolo am făcut o oprire la Nottingham. Am mers la spital, iar ei mi-au spus că am suferit un atac de cord. Am stat acolo timp de cinci ore şi am fost supus la numeroase teste'', a explicat Hutchinson, conform Agerpres.

''O parte a unei artere s-a blocat într-o proporţie de 75 la sută, a fost realizată o angiogramă şi mi s-a pus un stent de către un specialist la Londra. Acum mă aflu în proces de recuperare'', relatează Sam Hutchinson.



Luni este finala play-off-ului de promovare, AFC Wimbledon - Walsall



Echipa sa s-a calificat în finala play-off-ului de luni în care o va întâlni pe Walsall, pe care Hutchinson o va urmări.

Totuşi, el deja şi-a reluat alergările şi este aşteptat să îşi reia cariera.

''Am fost afectat când mi-au spus în spital, pentru că să joc fotbal este tot ce mi-am dorit să fac'', a spus el, adăugând: ''Nu mi-a păsat că am avut un atac de cord, eu nu sunt astfel. S-a întâmplat în minutul şase al meciului, am continuat şi am jucat cele 90 de minute. Specialistul de la Londra mi-a declarat că nu este nicio problemă să joc fotbal din nou, deci sunt fericit''.

El a mai spus: ''Am alergat luni, fie că vă vine să credeţi sau nu. O mulţime de oameni mi-au spus să încetinesc puţin lucrurile, dar mă simt foarte bine. Voi continua să muncesc şi să revin mai puternic''.