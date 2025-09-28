Aston Villa - Fulham este primul meci al zilei de duminică și se poate vedea ACUM pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro

În partida început de la ora 16:00 a avut loc o fază controversată, la care centralul meciului a refuzat să acorde lovitură de la 11 metri, iar VAR-ul nu a intervenit să îi corecteze greșeala.



Faza controversată în meciul Aston Villa - Fulham



În minutul 24 al întâlnirii din etapa a șaptea din Premier League a avut loc o fază la care oaspeții au cerut lovitură de la 11 metri.

Concret, King a trimis un șut în forță din interiorul careului, iar mingea a fost oprită de Cash cu mâna în careu, iar intenția a părut destul de clară, dar cu toate acestea centralul Madley nu a acordat penalty pentru Fulham.

VAR nu a intervenit și faza a fost trecută cu vederea, chiar dacă Cash a blocat o mingea care se duce pe spațiul porții lui Martinez.

Echipele de start: