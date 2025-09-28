Cel mai tare campionat din lume, Premier League, a ajuns în exclusivitate la VOYO, într-un moment în care lupta pentru supremație e mai aprigă ca oricând.

În acest moment, după 6 etape, ocupanta primului loc, Liverpool, care tocmai fost învinsă după un meci dramatic, are un avans de doar 3 puncte, în fruntea clasamentului. Iar de la locul 2 în jos, diferența de puncte e incredibil de mică.

Astăzi, dacă Arsenal ar învinge Newcastle, în deplasare, formația londoneză ar ajunge în coasta liderului, la doar 2 puncte de Liverpool! Dar înainte de Newcastle – Arsenal (VOYO, ora 18.30), pe VOYO va fi un alt meci pe muchie de cuțit: Aston Villa – Fulham, de la ora 16.00.

Ambele partide vor fi oferite în format de LIVE VIDEO de Sport.ro!

