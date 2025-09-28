Premier League le-a oferit fanilor săi un spectacol rar sâmbătă. În primul rând, deoarece, cu 24 de goluri marcate în 7 meciuri, s-a înregistrat o medie de 3,5 goluri pe meci. Dar mai ales pentru că, dintre aceste 24 de goluri, opt, adică o treime, au fost marcate în prelungiri.

Potrivit news.ro, niciodată în istoria campionatului nu s-a înregistrat o astfel de avalanşă de goluri după cele 90 de minute regulamentare.

Scenarii pline de răsturnări de situaţie, în special la Selhurst Park, stadionul echipei Crystal Palace, care a realizat una dintre cele mai mari surprize ale weekendului. Eddie Nketiah a permis echipei sale să învingă Liverpool (2-1), liderul campionatului, în timp ce timpul suplimentar era deja depăşit cu un minut (90+7).

Acelaşi scenariu s-a repetat şi pentru Tottenham, care a obţinut un punct din egalul cu Wolverhampton (1-1) graţie lui João Palhinha (90+4). Apoi, a devenit erou Éli Junior Kroupi, autorul golului egalizator pentru Bournemouth la Leeds (2-2), în minutul 90+3.

Dramatism și în Chelsea - Brighton



În timp ce meciul de la Stamford Bridge se îndrepta spre un rezultat de egalitate, Brighton a reuşit să înscrie două goluri şi să se impună în faţa celor de la Chelsea, scor 3-1 (90+2 prin Maxim de Cuyper şi 90+10 prin Danny Welbeck).

Deşi s-au disputat șapte meciuri din etapa a 6-a a campionatului, recordul se poate schimba, deoarece trei meciuri urmează să se dispute până luni seara.

