Cum a devenit Michael Owen subiect de meme pe internet! Aparitiile lui TV de dupa retragere i-au transformat total imaginea

Putini atacanti se pot lauda cu reusitele lui Michael Owen, care in 2001 castiga Balonul de Aur. Era doar cel de-al patrulea englez care se putea bucura de un asemenea succes.

Cosmin Craciun

Mai mult decat atat, nimeni de la Liverpool nu mai reusise sa aduca acest trofeu pe Anfield. Performanta sa a fost una fabuloasa, intr-o perioada in care vedetele din fotbal se numeau Raul, Beckham, Totti, Henry, Ronaldo, Zidane sau Rivaldo!

In 2004, dupa 216 meciuri jucate, 118 goluri inscrise, o cupa UEFA, o Supercupa a Europei si alte trofee interne castigate alaturi de echipa de pe Anfield, Owen pleca la Real Madrid. Chiar inaintea sezonului in care Liverpool reusea minunea de la Istanbul si obtinea trofeul Champions League dupa o revenire fabuloasa in fata celor de la AC Milan.

La Real, Owen avea sa dezamageasca, la fel cum au facut-o si alti fotbalisti adusi din Premier League, precum Woodgate sau Anelka. Asa ca dupa doar un sezon pe Bernabeu, varful revenea in Anglia. Nu pe Anfield, ci la Newcastle United. O accidentare l-a tinut o buna bucata de timp departe de gazon, dar a petrecut patru ani pe St. James Park. Atat timp cat a jucat, Owen a reusit sa marcheze destul de multe goluri si s-a bucurat de aprecierea fanilor “cotofenelor”.

In 2009, punctul culminant al carierei englezului avea sa fie atins atunci cand Sir Alex Ferguson il convingea sa semneze cu Manchester United. Fanii lui Liverpool au luat foc si l-au acuzat de tradare, insa tentatia de a lucra cu cel mai mare manager din istorie si de a se lupta, in sfarsit, la titlu a fost mai puternica pentru varf decat nostalgia debutului si a anilor frumosi de pe Anfield. Nu a fost niciodata om de baza pe Old Trafford, dar a reusit sa bifeze numarul necesar de meciuri pentru a obtine medalia de campion in 2011, cand a fost si pe banca de rezerve in finala Champions League pierduta in fata Barcelonei.

Ultima echipa din cariera lui Owen, care a inscris si 40 de goluri pentru nationala Angliei in 89 de meciuri, a fost Stoke City, pentru care a jucat doar opt partide, chinuit fiind de accidentari. Tot accidentarile l-au si fortat, de altfel, sa se retraga, iar ce a urmat reprezinta o perioada care l-a transformat pe fostul mare varf in subiect de meme postate pe internet.

Acesta a devenit analist la BT Sport si a atras atentia prin cateva remarci amuzant de evidente si banale. Iata cateva exemple:

“Echipa care marcheaza mai multe goluri, in general, este si cea care castiga meciul”

“Foarte rar se intampla sa castigi daca nu inscrii goluri”

“E imposibil sa marchezi cu un astfel de sut! L-am vazut o data pe Yaya Toure facand asta.”

“Trebuie sa fie un sentiment extraordinar daca esti manager si introduci pe cineva in teren”

“Daca ploua, suprafata devine uda”

“Ce sut! Absolut imparabil, dar portarul ar fi putut face mai mult acolo”

Daca fanii lui Liverpool inca nu au trecut peste dezamagirea provocata de transferul favoritului lor la Manchester United, Owen se poate lauda cu o cariera de succes si cu un viitor linistit. Daca analizele sale din studiourile televiziunii pentru care lucreaza nu sunt neaparat cele mai profunde, cu siguranta iubitorii fotbalului sunt bucurosi ca macar au o sursa buna de amuzament de fiecare data cand fostul pusti minune al Angliei are cate o revelatie.