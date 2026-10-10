Andrei Rațiu nu a fost inclus în lot pentru partida cu Athletic Bilbao pentru a se recupera după o accidentare minoră.

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În lipsa internaționalului român, s-au petrecut scene uluitoare la meciul din campionatul Spaniei. Deranjați de starea în care a ajuns stadionul echipei, dar și pentru că echipa a fost nevoită să joace câteva etape pe stadionul celor de la Leganes, suporterii lui Rayo Vallecano au pus la cale un protest inedit. După doar câteva minute jucate, fanii spanioli au început să arunce din tribune cu avioane din hârtie, dar și cu alte obiecte.

Arbitrul Jose Maria Sanchez Martinez a oprit jocul pentru 10 minute, conform regulamentului, însă fanii au continuat să arunce cu obiecte, iar, după ce a mai oprit încă o dată jocul temporar, în cele din urmă, centralul a decis să pună capăt definitiv meciului.

Atmosfera era tensionată încă din startul meciului, când fanii l-au fluierat și au scandat împotriva președintelui Raul Martin Presa.

Rămâne de văzut ce vor decide cei din conducerea La Liga cu privire la meciul Rayo Vallecano - Athletic Bilbao, însă, cel mai probabil, echipa lui Andrei Rațiu va pierde partida ”la masa verde”.