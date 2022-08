Cristiano Ronaldo s-a decis în legătură cu viitorul său! Anunțul vine din Portugalia! Mutarea lui United a fost decisivă 

Starul portughez nu a fost mulțumit de desfășurarea sezonului trecut, când United s-a clasat pe loc de Europa League. Ronaldo a ieșit golgheterul echipei, însă nu a putut să ajute gruparea de pe Old Trafford să obțină rezultate mai bune. Atacantul le-a transmis conducătorilor echipei că își dorește să plece, principalul motiv fiind dorința de a evolua în continuare în UEFA Champions League.

Mai multe cluburi importante din Europa ar fi refuzat transferul său, după ce Jorge Mendes, agentul său, l-ar fi propus, iar acum fotbalistul pare să fi luat o decizie neașteptată în legătură cu viitorul său. Cristiano Ronaldo s-ar fi răzgândit și acum ar fi dispus să rămână la Manchester United.

Conform jurnalistului portughez Pedro Almeida, Cristiano Ronaldo ar fi acceptat să rămână la Manchester United. Un rol important în decizia sa îl are transferul lui Casemiro, realizat în această săptămână, fostul coechipier al portughezului la Real Madrid.

EXCL???? #Cristiano accept stay in @ManUtd. #Casemiro arrival’s was important for the decision. This is the info! ???????????? #MUFC