Cristiano Ronaldo recunoaște că i-a spart telefonul unui suporter! Ce îi propune acum fanului respectiv

"Nu e niciodată ușor să îți gestionezi emoțiile în momente dificile, precum cele pe care le traversăm noi acum. Cu toate acestea, trebuie să fim respectuoși, răbdători și să oferim un exemplu pentru toți tinerii care iubesc acest sport minunat.

Vreau să îmi prezint scuzele pentru izucnirea mea și, dacă este posibil, aș dori să îl invit pe suporterul respectiv să urmărească un meci pe Old Trafford în semn de fair-play și sportivitate", a scris Ronaldo, pe contul său de Instagram.

Cristiano Ronaldo, cu 18 goluri marcate în acest sezon, a revenit în echipa lui Manchester United la partida cu Everton, după ce a ratat jocul cu Leicester, din urmă cu o săptămână, când a fost bolnav.

Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground ????

(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F