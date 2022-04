Manchester United reacționează după ce Cristiano Ronaldo a fost acuzat că i-a spart telefonul unui fan. Anunțul clubului

Cu o prestație ștearsă, Cristiano Ronaldo a acuzat o accidentare la finalul meciului, când a fost văzut șchiopătând. În drumul către vestiare, starul portughez a fost filmat în timp ce dădea de pământ cu un obiect, iar din primele informații ale presei din Anglia ar fi vorba chiar de telefonul unui suporter.

Manchester United a oferit o primă reacție pentru ESPN, la scurt timp după ultimul fluier al meciului: "United ne-a transmis că investighează incidentul, dar a subliniat că nu este clar ce s-a întâmplat sau dacă Ronaldo a făcut asta intenționat".

Sursa citată explică și cum s-ar fi ajuns la reacția nervoasă a lui CR7: "Imaginile apărute pe rețelele sociale arată cum Ronaldo iese de pe teren și pare să dea de pământ cu un telefon care se afla în mâna unui fan, după ce a fost înjurat".

Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground ????

(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F