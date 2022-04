Unicul gol al meciului a fost marcat de Anthony Gordon, în minutul 27, iar pentru Everton este o adevărată gură de oxigen. Formația de pe Goodison Park și-a consolidat locul 17, ultimul care asigură salvarea, cu 28 de puncte strânse în 30 de meciuri.

Cristiano Ronaldo, integralist pe Goodison, a avut o prestație dezamăgitoare și s-a numărat printre cei mai criticați jucători de la Manchester United după eșecul contra lui Everton. Daily Mail și Manchester Evening News l-au notat cu 4, în timp ce publicația 90min i-a acordat nota 2.

La finalul meciului, în drumul către vestiare, Ronaldo a părut foarte iritat de cele întâmplate, iar într-o filmare care circulă pe rețelele sociale se poate observa cum dă cu un obiect de pământ.

Jurnaliștii de la Daily Star susțin că obiectul respectiv ar fi chiar telefonul unui suporter: "Clubul a fost contactat pentru a oferi o reacție. Incidentul nu se vede clar în filmare, dar este evident că este furios din cauza prestației lui United", a scris sursa citată.

Manchester United a anunțat că va verifica acest incident, potrivit jurnalistului Lyall Thomas, de la Sky Sports.

#ManchesterUnited are aware of and looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and a mobile phone at Goodison Park, in footage published by @evertonhub #EFC #MUFC