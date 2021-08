Cristiano Ronaldo, "prezent" pe Old Trafford la primul meci după transfer. Gestul impresionat făcut de fani FOTO

Transferul lui Cristiano Ronaldo de la Juventus la Manchester United a reprezentat o veste incredibilă pentru fanii de pe Old Trafford.

Starul portughez s-a întors după 12 ani la Manchester United, iar fanii au fost mai mult decât încântați de această revenire. Chiar dacă este accidentat și nu a fost inclus în lot pentru meciul din Premier League, cu Wolves, suporterii au făcut un gest impresionant pentru Cristiano Ronaldo.

În minutul 10 al partidei, în tribune au ridicat un carton imens în forma jucătorului, ca semn de recunoștiință pentru decizia pe care aluat-o, de a se întoarce pe Old Trafford.

Cristiano Ronaldo is in the building... ???????????? pic.twitter.com/WvyZKxymuY