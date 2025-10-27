VIDEO EXCLUSIV Costin Ștucan, Amir Kiarash, Cătălin Oprișan și Cristi Pulhac au analizat etapa a noua din Premier League (EXCLUSIV VOYO)

O nouă ediție a emisiunii Play On Sport a avut loc duminică seara, după terminarea etapei a noua din Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.

Costin Ștucan a discutat despre meciurile etapei cu fostul jucător de la Dinamo, Cristi Pulhac, și cu jurnaliștii Amir Kiarash și Cătălin Oprișan - VEZI EMISIUNEA ÎN CLIPUL DE MAI SUS.

Tottenham a învins-o pe Everton cu scorul de 3-0, duminică, la Liverpool, într-un meci din etapa a noua a primei ligi engleze de fotbal.

În continuare fără fundașul român Radu Drăgușin, nerefăcut după accidentarea gravă suferită la începutul anului, s-a impus prin golurile marcate de căpitanul Micky van de Ven (19, 45+6) și de Pape Matar Sarr (89), acesta fiind primul eșec suferit de ''caramele'' pe Hill Dickinson Stadium.

În alt meci jucat duminică, Burnley a învins-o dramatic pe Wolverhampton Wanderers, cu 3-2, în deplasare, prin golul sud-africanului Lyle Foster (90+5).

Rezultatele înregistrate în etapa a 9-a din Premier League:

Vineri
Leeds United - West Ham United 2-1
Au marcat: Brenden Aaronson (3), Joe Rodon (15), respectiv Mateus Fernandes (90).

Sâmbătă
Newcastle United - Fulham 2-1
Au marcat: Jacob Murphy (18), Bruno Guimaraes (90), respectiv Sasa Lukic (56).

Chelsea - Sunderland 1-2
Au marcat: Garnacho (4), respectiv Isidor (22), Talbi (90+3).

Manchester United - Brighton 4-2
Au marcat: Matheus Cunha (24), Casemiro (34), Mbeumo (61, 90+6), respectiv Welbeck (74), Kostoulas (90+2).

Brentford - Liverpool 3-2
Au marcat: Dango Ouattara (5), Schade (45), Igor Thiago (60 - penalty), respectiv Kerkez (45+5), Mohamed Salah (89).

Duyminică
Bournemouth - Nottingham Forest 2-0
Au marcat: Marcus Tavernier (25), Kroupi (40).

Arsenal - Crystal Palace 1-0
A marcat: Eze (39).

Aston Villa - Manchester City 1-0
A marcat: Matty Cash (19).

Wolverhampton - Burnley 2-3
Au marcat: Strand Larsen (42 - penalty), Munetsi (45+4), respectiv Zian Flemming (14, 30), Lyle Foster (90+5).

Everton - Tottenham 0-3
Au marcat: Micky van de Ven (19, 45+6), Pape Matar Sarr (89).

Clasament:

1. Arsenal 22 puncte
2. Bournemouth 18
3. Tottenham 17
4. Sunderland 17
5. Manchester City 16
6. Manchester United 16
7. Liverpool 15
8. Aston Villa 15

