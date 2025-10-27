Costin Ștucan a discutat despre meciurile etapei cu fostul jucător de la Dinamo, Cristi Pulhac, și cu jurnaliștii Amir Kiarash și Cătălin Oprișan - VEZI EMISIUNEA ÎN CLIPUL DE MAI SUS.

Tottenham a învins-o pe Everton cu scorul de 3-0, duminică, la Liverpool, într-un meci din etapa a noua a primei ligi engleze de fotbal.



În continuare fără fundașul român Radu Drăgușin, nerefăcut după accidentarea gravă suferită la începutul anului, s-a impus prin golurile marcate de căpitanul Micky van de Ven (19, 45+6) și de Pape Matar Sarr (89), acesta fiind primul eșec suferit de ''caramele'' pe Hill Dickinson Stadium.



În alt meci jucat duminică, Burnley a învins-o dramatic pe Wolverhampton Wanderers, cu 3-2, în deplasare, prin golul sud-africanului Lyle Foster (90+5).



Rezultatele înregistrate în etapa a 9-a din Premier League:

Vineri

Leeds United - West Ham United 2-1

Au marcat: Brenden Aaronson (3), Joe Rodon (15), respectiv Mateus Fernandes (90).



Sâmbătă

Newcastle United - Fulham 2-1

Au marcat: Jacob Murphy (18), Bruno Guimaraes (90), respectiv Sasa Lukic (56).



Chelsea - Sunderland 1-2

Au marcat: Garnacho (4), respectiv Isidor (22), Talbi (90+3).



Manchester United - Brighton 4-2

Au marcat: Matheus Cunha (24), Casemiro (34), Mbeumo (61, 90+6), respectiv Welbeck (74), Kostoulas (90+2).



Brentford - Liverpool 3-2

Au marcat: Dango Ouattara (5), Schade (45), Igor Thiago (60 - penalty), respectiv Kerkez (45+5), Mohamed Salah (89).



Duyminică

Bournemouth - Nottingham Forest 2-0

Au marcat: Marcus Tavernier (25), Kroupi (40).



Arsenal - Crystal Palace 1-0

A marcat: Eze (39).



Aston Villa - Manchester City 1-0

A marcat: Matty Cash (19).



Wolverhampton - Burnley 2-3

Au marcat: Strand Larsen (42 - penalty), Munetsi (45+4), respectiv Zian Flemming (14, 30), Lyle Foster (90+5).



Everton - Tottenham 0-3

Au marcat: Micky van de Ven (19, 45+6), Pape Matar Sarr (89).



Clasament:

1. Arsenal 22 puncte

2. Bournemouth 18

3. Tottenham 17

4. Sunderland 17

5. Manchester City 16

6. Manchester United 16

7. Liverpool 15

8. Aston Villa 15



