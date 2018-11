Clubul care a pierdut 330 de milioane de euro intr-o zi! Cum s-a intamplat asta

Unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal a pierdut o suma importanta intr-o singura zi.

Manchester United sufera cea mai mare cadere la bursa din ultimul an. 330 de milioane de euro este pierderea raportata la Bursa de la New York, scrie Daily Mail.

Valoarea clubului din Premier League la bursa inregistreaza cea mai mare scadere din ultimul an: 330 de milioane pe minus.

Potrivit datelor Bursei de la New York, Manchester United nu a mai suferit o astfel de scadere din octombrie 2017 incoace.

In ciuda situatiei dramatice, surse aproapiate familiei Glazer au dezvaluit ca acestia sunt foarte relaxati in ceea ce priveste situatia clubului. Ei pun scaderea pe seama modificarilor din piata, nu pe rezultatele slabe ale echipei care afecteaza modul in care este evaluat clubul.

Pe teren, Man United se chinuie sa obtina victorii, avand unul dintre cele mai slabe sezoane, atat in Premier League, cat si in Champions League.