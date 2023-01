Cireașa de pe tort! Chelsea pregătește 120 de milioane de euro pentru ultimul transfer al iernii

Despre transferul lui Ezno Fernandez (21 de ani) la Chelsea s-a vorbit imediat după finalul Campionatului Mondial din Qatar, dar mutarea părea să fi intrat în impas.

Acum, după ce londonezii au cheltuit peste 200 de milioane de euro pentru transferuri în această iarnă, Enzo a intrat din nou pe radarul echipei patronate de Todd Boehly.

Benfica cere nu mai puțin de 120 de milioane de euro în schimbul starului sud-american, sumă pe care Chelsea este dispusă să o plătească, dar în mai multe tranșe, notează jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Mijlocașului i s-a pregătit și un contract impresionant, până în 2030, cu un salariu anual de zece milioane de euro.

De Enzo au fost interesate și rivalele lui Chelsea, Liverpool și Manchester United, dar acestea nu au trimis oferte concrete pentru transferul mijlocașului.

#Benfica still ask €120M with lump-sum payments to sell #EnzoFernandez, who is asking to be sold to #Chelsea (ready a contract until 2030 of €10M/year), which are ready to pay €120M but in multi-installment payments. #transfers #CFC https://t.co/7rHE9lO959