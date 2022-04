Partida dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar formația lui Antonio Conte s-a apropiat de locurile de Liga Campionilor. Aflată pe poziția a cincea, cu 58 de puncte, Tottenham este la doar două puncte distanță de Arsenal.

După șapte ani petrecuți la Tottenham, danezul a fost aplaudat în picioare de suporteri, acesta ducându-se spre tribuna unde se aflau pentru a-i saluta.

Mijlocașul de 30 de ani s-a îmbrățișat cu foștii colegi, iar numele i-a fost aclamat de întreg stadionul.

La finalul partdei, Christian Eriksen s-a îndreptat spre un fan în scaun cu rotile cu care a vorbit pentru câteva momente și i-a oferit un autograf pe un tricou.

Reacțiile de pe rețelele de socializare nu au întârziat să apară: "Ce jucător!", "Fotbalul este un loc mai bun alături de Christian Eriksen", "Clipul acesta mi-a făcut ziua".

Christian Eriksen with the Tottenham fans after the game

