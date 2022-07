Avertisment pentru Christian Eriksen de la o legendă a lui United: "Nu cred că va veni în postura de titular"

Despărțit de gruparea engleză pe 30 iunie, când i-a expirat contractul, jucătorul danez a ajuns la un acord verbal cu Manchester United, după ce le-a comunicat oficialilor clubului că își dorește să joace pe Old Trafford.

Christian Eriksen a depășit momentul tragic de la EURO 2020, din meciul cu Finlanda, din grupele turneului, când a suferit un stop cardiac și a fost resuscitat, pe teren, de medicii aflați la meci. Eriksen a fost obligat să plece de la Inter din cauza faptului că regulamentul din Serie A nu îi permitea să joace cu un defibrilator cardiac și a semnat cu Brentford până la finalul sezonului.

Rio Ferdinand este de părere că fotbalistul danez nu va reuși să se impună ca titular la Manchester United, însă va avea un rol important la echipă.

"Cred că Eriksen este un jucător de echipă. Nu cred că va veni în postura de titular. Va avea un rol important, dar nu știu dacă va fi în primul 11 în mod constant. Joacă pe aceeași poziție ca a lui Bruno Fernandes, nu cred că îl va scoate din echipă", a declarat Rio Ferdinand.

Contracts are being checked by lawyers... and then Christian Eriksen will be unveiled as new Manchester United player on a three year deal. ???????????? #MUFC

Eriksen has confirmed his decision to other clubs. He's joining Man Utd as Erik ten Hag strongly wanted him.