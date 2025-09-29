Potrivit presei britanice, conducerea lui Chelsea nu a discutat nicio secundă despre demiterea italianului.



Enzo Maresca ar fi considerat în continuare omul potrivit pentru proiect, în ciuda rezultatelor oscilante din startul de sezon.



Echipa e doar pe locul opt în Premier League, la șapte puncte de liderul Liverpool, dar șefii clubului privesc lucrurile pe termen lung.



Chelsea i-a decis viitorul lui Enzo Maresca



Chelsea a început campionatul cu doar o victorie în ultimele cinci meciuri, și aceea în Cupa Ligii, cu modesta Lincoln City.



Totuși, Maresca rămâne protejat de performanțele recente: calificarea în Champions League, locul patru în sezonul trecut și trofeul istoric la Cupa Mondială a Cluburilor, turneu ce a fost transmis în direct pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO, câștigat în vară.



Pentru Maresca urmează două teste uriașe. Marți, revine la Londra Jose Mourinho cu Benfica, în Champions League, iar sâmbătă vine Liverpool, campioana en-titre a Angliei.



