Echipa engleză Chelsea a fost amendată cu 12 milioane de euro şi a primit o interdicţie de transferuri, suspendată, după ce gruparea londoneză a recunoscut că a efectuat plăţi secrete în valoare de 47 de milioane de lire sterline către agenţi neînregistraţi şi terţi, pentru transferuri, între anii 2011 şi 2018.

Amenda de 12 milioane de euro (10 milioane de lire sterline) este cea mai mare impusă vreodată de Premier League, depăşind amenda de 5,5 milioane de lire sterline aplicată lui West Ham United în 2007, pentru transferurile lui Javier Mascherano şi Carlos Tevez.

Raportul Premier League a menţionat o serie de transferuri legate de plăţile neînregistrate, inclusiv cele ale lui Eden Hazard, Samuel Eto'o, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schurrle şi Nemanja Matic.

Oficialii lui Chelsea au fost cei care au raportat potenţialele încălcări ale legii după ce consorţiul lui Todd Boehly a achiziţionat clubul în 2022.

„De la începutul acestui proces, clubul a tratat aceste probleme cu cea mai mare seriozitate, oferind o cooperare deplină tuturor autorităţilor de reglementare relevante”, a anunţat gruparea londoneză.

Premier League a subliniat că pedeapsa a fost în concordanţă cu faptul că The Blues nu ar fi încălcat Regulile sale de Profitabilitate şi Sustenabilitate în timpul sezoanelor aplicabile, chiar dacă plăţile ar fi fost înregistrate.

Chelsea a primit, de asemenea, o interdicţie imediată de transfer la academie, pentru o perioadă de nouă luni, şi o amendă de 750.000 de lire sterline pentru înregistrarea jucătorilor de la academie între 2019 şi 2022.

news.ro