Cel mai vechi stadion de fotbal din lume implineste 159 de ani si inca mai gazduieste meciuri profesioniste

Pe batrana arena se organizeaza meciuri de fotbal neintrerupt din 1861, iar concertele si alte activitati non-sportive sunt interzise pana in 2032.

Field Mill (One Call Stadium, numele de marketing) este un stadion de 9.186 locuri din orasul Mansfield, comitatul Nottinghamshire, Anglia. El este considerat cel mai vechi stadion de fotbal cu activitate neintrerupta din lume, deoarece primul meci oficial s-a jucat aici in 1861. Aceasta este data oficiala, dar exista marturii istorice ca primele partide s-ar fi jucat incepand cu 1850. Numele Field Mill vine de la o fabrica de textile ale carei utilaje erau actionate de apa dintr-un lac artificial amenajat in apropiere. Fabrica fusese construita chiar peste drum de actualul stadion, in timpul Revolutiei Industriale, si a fost demolata in 1925.

Prima echipa care a jucat aici era formata din muncitori de la fabrica de textile Greenhalgh & Sons Woorks, care inchiriasera terenul de la ducele de Portland. Unul dintre fii patronului, Harwood Greenhalgh, facea parte din echipa si, mai tarziu, a jucat pentru Notts County si a reprezentat Anglia la primul meci international din istorie, contra Scotiei, in 1872. Ulterior, arena a fost folosita de Greenhalgh FC, Field Mill FC, Mansfield Greenhalgh, Mansfield Town, Mansfield FC si Mansfield Town FC, dar a fost gazda si pentru partide de cricket, meciuri de rugby, intreceri atletice, curse de biciclete si chiar alergari de ogari.

Prima tribuna in adevaratul sens al cuvantului a fost ridicata in 1922, pe partea de vest a locatiei, in timp ce pentru celelalte trei laturi s-a adus cenusa de la minele de carbune din apropiere si oamenii urmareau meciurile urcati pe aceste pante. Mai tarziu, cu banii castigati din participarea in Cupa Angliei, s-a mai construit o tribuna folosind traversele dezafectate de cale ferata. Dupa mai multe renovari, care au introdus tribunele de beton armat, pe 5 octombrie 1961, s-a inaugurat instalatia de nocturna, inaintea meciului cu Cardiff City din Cupa Ligii, prima aprindere fiind realizata simbolic de Billy Wright, fost capitan al lui Wolverhampton si al nationalei Angliei. Alte doua modernizari totale au avut loc intre 1999-2001 si 2007-2008.

In acest moment, arena este detinuta de John Radford, milionar englez cu afaceri in asigurari si imobiliare, iar clubul Mansfield Town FC evolueaza in League Two (Liga 4 din Anglia). Proprietarul a cumparat arena, dar o conditie din contract cere ca aici sa nu fie organizate evenimente non-sportive pana in 2032, dupa fiasco-ul organizarii unuia al formatiei Westlife, in 2010. Cele patru tribune sunt denumite The Ian Greaves Stand, dupa un fost jucator al lui Manchester United si fost manager al lui Mansfield Town intre 1983 si 1989, Quarry Lane End, North Stand si Bishop Stret Stand.

Cel mai vechi stadion din lume pentru toate sporturile, in mod oficial, este considerat Melbourne Cricket Ground din Australia, cu o capacitate de 100.000 de locuri, care a fost inaugurat in 1854.