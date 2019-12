Un fost component al Craiovei Maxima are din acest an un stadion care ii poarta numele

Arena se gaseste la poalele muntilor Parang, intr-un peisaj mirific.

In 2019, fosta glorie a Craiovei Maxima, Aurel Ticleanu, a primit o distinctie importanta din partea primariei orasului Bumbesti-Jiu, cu ocazia implinirii varstei de 60 de ani: stadionul din localitatea gorjeana poarta numele fostului international, jucator emblematic al Universitatii Craiova in perioada 1976-1985. El este cetatean de Onoare al municipiului Craiova, dar si al orasului Bumbesti-Jiu.

“Orasul Bumbesti-Jiu este orasul copilariei mele, orasul la a carui echipa am obtinut prima legitimare, unde am facut primii pasi pe terenul de fotbal intr-un meci oficial, orasul care m-a facut cetatean de onoare in 2001, care ma onoreaza acum din nou, orasul in care s-au stins parintii mei si orasul in care ma voi retrage si eu atunci cand va veni vremea. Este o mare onoare pentru mine si le multumesc celor din localitatea Bumbesti-Jiu ca s-au gandit sa-mi acorde aceasta distinctie", a declarat Ticleanu. Pe arena, aflata intr-un peisaj superb, in Parcul National Defileul Jiului, la poalele Muntilor Parang, isi desfasoara activitatea CS Parangul Bumbesti-Jiu, club inscris in Liga 4 Gorj, dar si echipe de juniori din zona.

CARTE DE VIZITA AUREL TICLEANU

Aurel Ticleanu (60 ani) este nascut la Teliuc, in judetul Hunedoara. El a inceput fotbalul la Bumbesti-Jiu si Corvinul Hunedoara, iar la seniori a jucat ca mijlocas pentru Metalurgistul Sadu (1974-1976), Universitatea Craiova (1976-1985), Sportul Studentesc (1985-1989) si Olympiakos Nicosia (1989-1990). Ticleanu are 42 de meciuri si 2 goluri pentru nationala Romaniei, fiind selectionat intre 1979 si 1986. In palmaresul sau se gasesc doua titluri in Divizia A (1979-80, 1980-81), patru trofee ale Cupei Romaniei (1976-77, 1977-78, 1980-81, 1982-83), o semifinala de Cupa UEFA (1983) si participarea la Euro 1984.

Ca antrenor le-a pregatit pe UTA Arad (1991-1992), Otelul Galati (1992-1994, 2000), Universitatea Craiova (1994, 2010, 2011), Romania U21 (1994-1995), Evagoras Paphos (1995-1996), Rocar Bucuresti (1996-1997), Maghreb Fez (1997-1999, 2002, 2003-2004), Tractorul Brasov (2001-2002), Bangladesh U20 (2002), Dinamo Tirana (2002-2003), KF Lushnja (2003), Hassania Agadir (2004), Al Sahel (2006-2008, 2009-2010), Al Jahra (2008), Al Shabab U19 (2008-2009), Ohud Medina (2011-2012), Corona Brasov (2013), FC Brasov (2013) si Qatar SC (2016). In ultimii ani, fostul fotbalist a fost selectioner al nationalei U17 si seful departamentului de scouting din cadrul FRF, iar acum are functia de vicepresedinte al Comisiei Tehnice a FRF si lector al Scolii Federale de Antrenori.