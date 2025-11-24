Drăgușin a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate pe 30 ianuarie, la meciul Tottenham - Elfsborg 3-0, iar în februarie s-a operat. După o lungă perioadă recuperare, fundașul român a revenit la antrenamentele lui Spurs, iar recent a jucat 45 de minute într-un amical cu Leyton Orient.



Radu Drăgușin ar putea apărea în lotul lui Tottenham la partida cu Fulham. Cristian Romero e suspendat

Stoperul nu a apărut în lotul lui Tottenham la derby-ul cu Arsenal, de duminică, pierdut de echipa sa, scor 1-4. Situația s-ar putea schimba în runda următoare, când formația lui Thomas Frank va primi vizita lui Fulham în runda a 13-a din Premier League (sâmbătă, 22:00, LIVE pe VOYO).



Cristian Romero (27 de ani), unul dintre stoperii obișnuiți ai lui Tottenham, va fi suspendat la partida cu Fulham, după ce contra lui Arsenal a văzut al cincilea cartonaș galben din acest sezon. Astfel, o șansă în plus a lui Drăgușin pentru a apărea în lotul lui Spurs pentru prima dată în acest sezon, scrie The Standard.



"Sunt foarte mulțumit de situația lui Radu. De câteva săptămâni se antrenează în totalitate cu echipa, iar săptămâna trecută a jucat 45 de minute. A fost primul lui meci după aproximativ 9 luni. Și astăzi s-a antrenat cu noi.



Radu este cu siguranță foarte aproape de a face parte din lot. Acum este doar o chestiune de formă și probabil va fi la capacitate maximă după ce va mai strânge câteva minute", spunea Thomas Frank, săptămâna trecută, înainte de Arsenal - Tottenham.



Până la meciul cu Fulham, Tottenham va înfrunta Paris Saint-Germain, în Champions League (miercuri, 22:00). Radu Drăgușin nu a fost inclus pe lista UEFA, astfel că nu va avea drept de joc.

