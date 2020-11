Catalin Cirjan, primul gol pentru Arsenal U23! Cum a marcat si care a fost reactia romanului

Mijlocasul de numai 17 ani al lui Arsenal traverseaza o perioada foarte buna la Londra si, dupa ce a fost chemat in mai multe randuri sa se antreneze alaturi de echipa mare a 'tunarilor', Cirjan a reusit sa inscrie si primul sau gol pentru echipa U23 a lui Arsenal.

Mijlocasul roman a marcat in victoria cu 6-0 a lui Arsenal din deplasarea de la Blackburn.

Cirjan a inscris golul 2 al partidei cu un sut plasat de la aproximativ 20 de metri.

"Un meci foarte bun! Sunt bucuros ca am inscris primul meu gol la U23", a fost mesajul postat de Catalin Cirjan dupa meci.

Great performance! Happy to score my first goal for the 23’s!!✅ https://t.co/x0R44VWWb3