"SA VA FIE RUSINEE!" Culisele unui COMPLOT? Victor Piturca l-ar fi impiedicat pe Mutu sa il depaseasca pe Hagi: "Sa le fie rusine!"

Adrian Mutu a vorbit despre cele mai grele perioade din viata lui, dar si despre parcursul carierei sale.

Fostul "decar" al nationalei a oferit un interviu pentru Gazeta Sporturilor in care a abordat diferite subiecte referitoare la viata lui. Mutu a vorbit si despre duelul de la distanta dintre el si Gheorghe Hagi, dar si despre posibilitatea de a fi victima unui sabotaj, pentru a nu-l depasi pe "Rege" la numarul de goluri inscrise pentru nationala.

"Am auzit mai multe zvonuri, nu stiu ce sa zic. Mie nu mi-a fost indiferent pentru ca Hagi a fost un etalon al fotbalului. A fost unul din idolii mei din copilarie. Unul din visele mele era sa il depasesc pe Hagi la nationala. Pentru mine conta sa il depasesc, ma mandresc si asa, insa, daca eram pe primul loc, ma mandream si mai tare.

Daca se confirma zvonurile conform carora am fost impiedicat sa bat recordul, sa le fie rusine! In 14 ani cat am fost la nationala, nu am venit atunci cand am intalnit echipe mici precum San Marino sau Luxemburg, care erau usor de batut. Eu nu am venit pentru ca aveam meci in campionat si voiam sa ma odihnesc.

Am 35 de goluri in 77 de meciuri, Hagi le are in 126", a spus Adrian Mutu pentru Gazeta Sporturilor.

Mutu organizeaza un super-meci de retragere

Adrian Mutu va fi vedeta vara viitoare la Cluj, acolo unde organizeaza un meci demonstrativ impreuna cu nume mari din fotbalul mondial. Fostul international roman va avea alaturi de el fotbalisti precum Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo sau Francesco Totti. Meciul va avea loc pe Cluj Arena, in data de 13 iunie.