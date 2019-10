FUNDAS-RECORD! La doar 21 de ani, Alexander-Arnold a intrat in Cartea Recordurilor! Ce record a stabilit fundasul lui Liverpool 

Din articol Pasa lui decisiva a DISTRUS Barcelona lui Messi

Trent Alexander-Arnold si-a asigurat un loc in istoria fotbalului prin prezenta in Cartea Recordurilor.

Fundasul celor de la Liverpool a intrat in Cartea Recordurilor datorita cifrelor sale obtinute la echipa de club.

In sezonul 2018/2019, Alexander-Arnold a reusit sa ofere nu mai putin de 12 pase de gol pentru coechipierii sai, din postura de fundas dreapta. Este un record istoric pentru Premier League, acolo unde nu a existat pana acum un fundas care sa ofere mai multe assist-uri intr-un singur sezon.

"Este o onoare pentru mine. Cand eram copil, citeam Cartea Recordurilor pentru ca este interesant sa vezi diferitele recorduri si ce reusesc oamenii sa faca din toata lumea. Este un moment incredibil, sunt extrem de mandru, atat eu, cat si familia mea si sper ca este ceva ce va ramane pentru ani intregi", a declarat Alexander Arnold.

Fundasul a iesit pe locul 4 in topul celor mai buni pasatori decisivi din Premier League. Primul loc a fost ocupat de Eden Hazard, cu 15 pase de gol, la egalitate cu Raheem Sterling. Podiumul este completat de Ryan Fraser, jucatorul celor de la Bournemouth, care a reusit 14 assist-uri.

Pasa lui decisiva a DISTRUS Barcelona lui Messi

Alexander-Arnold a fost creatorul celui mai rusinos gol incasat de Barcelona vreodata, in semifinala cu Liverpool. Fundasul a batut un corner prin care Origi a inscris golul decisiv care a ingropat Barcelona lui Messi si a lasat-o in afara competitiei, dupa ce a condus in meciul tur cu 3-0.