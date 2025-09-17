Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Pe data de 8 septembrie, Tottenham a anunțat oficial că fundașul român a revenit la antrenamentele echipei, sub comanda lui Thomas Frank, cel care a preluat clubul londonez în această vară, după demiterea lui Ange Postecoglou.



Fundașul român a stat departe de gazon timp de opt luni, după accidentarea suferită la finalul lunii ianuarie, într-un meci de Europa League disputat între Tottenham și Elfsborg (3-0). Perioada dificilă prin care a trecut cel mai bine cotat fotbalist român se apropie de final.



Florin Manea a anunțat când revine Radu Drăgușin



Florin Manea, agentul său, spune că acesta va mai avea de așteptat până când va fi apt de joc pentru Tottenham. Impresarul crede că în maximum o lună Drăgușin va putea evolua la echipa sa de club.



„Important este să nu ne grăbim. Mai are un pic, nu mai are mult și o să revină. Dar nu putem să ne grăbim. Trebuie să fim sută la sută siguri că e în regulă. E vorba de maxim o lună.



Așa cred eu, cu aproximație. Pe la sfârșitul lui octombrie cred că ar trebui să fie pregătit. A făcut recuperarea, au trecut deja opt luni. Perioada e între opt și zece luni. Face deja antrenamente cu echipa”, a spus Florin Manea, pentru ProSport.



Radu Drăgușin, OUT de pe lista UEFA a lui Tottenham!



Decizia de a-l lăsa pe Drăgușin în afara listei pentru Liga Campionilor a surprins, mai ales în contextul problemelor defensive avute de Spurs în sezonul trecut. Jurnaliștii de la The Athletic au numit hotărârea "o decizie curioasă", amintind că Micky van de Ven și Cristian Romero au ratat și ei o bună parte din stagiunea precedentă din cauza accidentărilor.



Alături de român, de pe lista UEFA mai lipsesc nume importante precum James Maddison, Dejan Kulusevski sau noua achiziție de 35 de milioane de euro, Mathys Tel. Drăgușin ar putea fi adăugat în lot abia în luna ianuarie, dacă Tottenham va reuși să treacă de grupa principală a UEFA Champions League.

