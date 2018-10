Cale libera spre United! Si-a reziliat contractul cu Juventus si poate ajunge pe Old Trafford

Juventus a renuntat la unul dintre cei mai importanti oameni din club. Acesta are cale libera spre United.

Giuseppe Marrota nu mai este administratorul delegat al celor de la Juventus Torino dupa 8 ani petrecuti la clubul din Torino.

"Juventus se desparte de Marrota. Se incheie o calatorie de neuitat care a durat opt ani, in care Juventus a ajuns in varful fotbalului italian si european. Un drum in care Juventus nu doar a inceput sa castige din nou, cele 7 titluri consecutive, 4 cupe consecutive, 3 supercupe ale Italiei, dar in acelasi timp a recuperat un prestigiu international, demonstrat de cele doua finale ale Ligii Campionilor atinse intr-un interval de trei ani", se arata intr-un comunicat al celor de la Juve.

Marrota a contribuit la inaugurarea stadionului formatiei antrenate acum de Allegri, la promovarea noii embleme si la infintarea echipei feminine a lui Juventus.

Despre faptul ca Marrota ar putea pleca de la Juventus pentru a ajunge in Anglia la United se vorbeste de saptamani bune. Presa din Italia a scris despre interesul celor de la United de a-i aduce pe Marrota si Conte pe Old Trafford.