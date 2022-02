Antonio Conte a cedat, după patru luni la Tottenham: Lasă de înțeles că ar fi dispus să plece: ”Poate nu sunt suficient de bun”

Londonezii au ajuns, astfel, la patru înfrângeri din ultimele cinci meciuri. Antrenorul italian a lăsat de înțeles, la interviul de după partidă, că este dispus să cedeze dacă șefii clubului consideră că schimbarea antrenorul ar putea ajuta echipa.

Tottenham a ajuns pe locul opt, cu 39 de puncte, și este la trei puncte de locul șase, ocupat de Arsenal.

„Am venit să ajut clubul și dacă problema la acest club este antrenorul sunt gata să plec, nicio problemă. Nu sunt obișnuit cu această situație. Încerc orice dar situația nu se schimbă. Vreau să ajut clubul, muncesc mult, muncesc din greu. Stau 20 de ore pe zi la Tottenham și dorm patru ore, dar nu e suficient.

Antonio Conte, dispus să plece de la Tottenham

Pentru mine, situația este de neacceptat. Să pierzi patru din cinci meciuri pentru Tottenham trebuie să fie un dezastru. Am venit ca să încerc să îmbunătățesc situația. Poate în acest moment nu sunt suficient de bun pentru a schimba situația. Sunt foarte sincer pentru a închide ochii și a continua în acest fel.

Mai mult ca sigur trebuie să discutăm cu cei din club și să încercăm să găsim o soluție pentru a ajuta echipa și să nu mai avem o astfel de situație. Repet, sunt foarte frustrat. În ultimele cinci meciuri am jucat de parcă suntem la retrogradare. Asta e realitatea. Poate că este ceva greșit. Vreau să-mi iau responsabilitatea. Sunt deschis pentru orice decizie. Am ambiție, urăsc să pierd. Vreau să ajut Tottenham, din ziua în care am ajuns aici, dar patru înfrângeri din cinci... e prima oară în viața mea când acest lucru se întâmplă”, a spus Antonio Conte, citat de BBC.

Campion în Italia în sezonul precedent cu Inter Milano, Antonio Conte a devenit liber de contract în vară și a semnat, în luna noiembrie, un contract cu Tottenham. A revenit la Londra după mai bine de trei ani de la ”mandatul” la Chelsea.

Până acum, Tottenham are un bilanț pozitiv cu Antonio Conte. A câștigat 11 meciuri, a încheiat trei meciuri la egalitate și a pierdut șapte.