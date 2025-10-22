Clubul englez a anunțat moartea neașteptată a lui Jonathan Humble, responsabilul cu echipamentul echipei feminine.

S-a stins brusc la doar 39 de ani

Humble, tată a trei copii, a murit la spitalul Leighton din Crewe, după ce duminică seara, 19 octombrie, s-a simțit rău acasă și a fost transportat de urgență la spital.

Liverpool a confirmat tragedia printr-un comunicat oficial: „Suntem profund îndurerați de trecerea în neființă a lui Jonathan Humble, în urma unei boli subite. Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui”.

Jonathan Humble se alăturase clubului în această vară și, în scurt timp, devenise o prezență importantă la AXA Melwood Training Centre.

Înainte de Liverpool, a lucrat aproape șase ani la Manchester United, atât la echipa feminină, cât și la academie și la prima echipă.

