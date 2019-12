BREAKING NEWS: Seicii MILIARDARI de la PSG mai iau o echipa ISTORICA din Europa! Planul prin care vor sa SPARGA topurile in Premier League

Qatari Sports Investments e aproape sa dea o noua lovitura majora in Europa.

Proprietarii lui PSG vor sa intre in actionariatul lui Leeds United. Doar detalii minore mai sunt de stabilit. Arabii vor sa dea pe loc 15 milioane de euro pentru a-si 'cumpara' locul in club, apoi sa devina sefi cu drepturi depline in vara, in cazul in care Leeds va reveni in Premier League. Costul total al afacerii ar urma sa ajunga la aproape 150 de milioane de euro.

Actualul patron, italianul Andrea Radrizzani, cere 90 de milioane de euro pentru a vinde acum echipa, dublu fata de cat a platit in 2017. Leeds e de vanzare de mai mult timp, insa Radrizzani nu a gasit niciun cumparator care sa-i plateasca suma ceruta. Marea miza e promovarea in Premier League. Leeds e acum prima in Championship, la 8 puncte distanta de locul 3, primul care nu garanteaza accesul in prima liga.

Ieri, Leeds a castigat cu 2-0 in fata lui Huddersfield. Echipa lui Bielsa are numai 3 infrangeri in 20 de meciuri.

Leeds United a retrogradat din Premier League in 2004. United e fosta finalista de Cupa Campionilor (75) si Cupa Cupelor (73) si castigatoare in doua randuri a Cupei Oraselor Targuri, actuala Europa League (68, 71).