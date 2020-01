Pana si Dan Blizerian ar fi invidios pe ei! 11 femei + rezerve! Jucatorii celor de la City si-au facut de cap cu 22 de frumuseti dupa victoria cu Aston Villa! GALERIE FOTO

Jucatorii lui Guardiola si-au facut de cap dupa victoria la scor cu Aston Villa.

Echipa antrenata de Pep Guardiola, Manchester City, a urcat pe locul 2 in Premier League dupa ce s-a impus cu 6-1 in deplasare cu Aston Villa. Dupa aceasta victorie la scor, elevii lui Guardiola au decis sa isi faca de cap, astfel au petrecut alaturi de 22 de femei intr-un hotel din Manchester, potrivit The Sun.

Sursa citata spune ca jucatorii au avut acordul lui Guardiola pentru o astfel de petrecere, insa nu se stie daca acesta a aflat ca starurile din echipa sa vor petrece alaturi de atatea femei.

NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS