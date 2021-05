BREAKING NEWS | Ca in filmele cu mafioti! Autocarul lui Liverpool, blocat de mai multe masini! Rotile i-au fost sparte in Manchester. Meciul e in pericol

Reprogramat pentru astazi in urma incidentelor din urma cu 10 zile, Man United - Liverpool e din nou sub semnul intrebarii!

Scene incredibile in Manchester! Suporterii lui United au blocat autocarul rivalei cu ajutorul mai multor masini. Rotile vehiculului au fost dezumflate! A fost nevoie de interventia politiei pentru ca masina sa poata pleca dupa mai bine de jumatate de ora!



Liverpool coach has been blocked into a side street near team hotel #MUFC #LFC pic.twitter.com/BtVviwczpu