LIVE pe VOYO de la ora 22:00, Bournemouth și Fulham se întâlnesc pe ”Vitality Stadium” în primul meci din etapa cu numărul 7 din Premier League.

Cu o victorie, gazdele de la Bournemouth urcă temporar până pe locul al doilea în clasament, la un singur punct de liderul Liverpool.

Oaspeții de la Fulham au un parcurs decent până acum, cu două victorii, două egaluri și două înfrângeri în primele șase runde.

Clasamentul din Premier League

