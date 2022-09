Boubacar Kamara, fotbalist transferat de Aston Vila în această vară, de la Olympique Marseille, a suferit o accidentare la ligamentele genunchiului în partida cu Southampton (1-0), disputată pe 16 septembrie.

Aston Villa a anunțat, astăzi, că Boubacar Kamara va putea reveni pe teren abia după Cupa Mondială, astfel că selecționerul Didier Deschamps nu se va putea baza pe serviciile mijlocașului.

Kamara a fost promovat la prima echipă a naționalei Franței în această vară. El a jucat în trei meciuri din iunie contând pentru Nations League, iar la ultima acțiune, cea din urmă cu câteva zile, nu a făcut parte din lot din cauza accidentării amintite.

Kamara fusese chemat la naționala Franței și pentru acțiunea din septembrie, însă s-a accidentat chiar la ultimul meci pentru echipa de club și a fost înlocuit cu Jordan Veretout.

La ultima acțiune, printre jucătorii Franței pentru poziția de mijlocaș central s-au numărat Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Youssouf Fofana sau Jordan Veretout.

