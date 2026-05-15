Arsenal și-a prezentat oficial noul echipament de acasă pentru sezonul 2026/27, realizat în parteneriat cu Adidas. 

„Tunarii” au publicat imagini spectaculoase cu noul echipament, purtat de vedetele echipei, printre care Martin Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka și Alessia Russo.

Potrivit clubului, designul noului tricou include detalii inspirate din arhitectura stadionului Emirates. Gulerul este creat special după modelul liniilor acoperișului arenei, comemorând 20 de ani de la mutarea pe noul stadion.

  • Twenty years of games one home introducing the arsenal home jersey 26 27 available now
Arsenal nu va purta noul tricou în acest sezon

Deși echipamentul a fost deja lansat și pus în vânzare, jucătorii lui Mikel Arteta nu îl vor îmbrăca în ultimele meciuri ale actualei stagiuni.

Presa din Anglia anunță că Arsenal va continua să joace în tricoul din sezonul 2025/26 până la finalul campionatului, inclusiv în finala UEFA Champions League. Decizia are legătură atât cu lupta pentru trofee, cât și cu schimbarea sponsorului de pe mânecă, unde „Deel” îl înlocuiește pe „Visit Rwanda”.

Astfel, debutul oficial al noului echipament este așteptat în perioada de pregătire din vară.

