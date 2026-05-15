Cu aproximativ o lună înaintea începerii Campionatului Mondial din 2026 din SUA, Canada și Mexic, deja celebra suporteriță croată Ivana Knoll a postat un video cu imnul turneului final.
În imagini se poate vedea cum Ivana mixează, driblează și înscrie:
Modelul croat Ivana Knoll (33 de ani) a fost în centrul atenției pe circuitul din Statele Unite, la capătul unui weekend în care Kimi Antonelli a obținut victoria.
Marele Premiu de la Miami reprezintă unul dintre cele mai strălucitoare evenimente din calendarul Formulei 1, atrăgând celebrități din întreaga lume.
Printre acestea s-a numărat și Ivana Knoll, prezentă la cursele organizate pe Miami International Autodrome la fiecare ediție de la debutul lor în circuit. Fana croată a ieșit în evidență purtând un top transparent, pantaloni scurți negri și cizme lungi de piele, o ținută cu care a acaparat paddock-ul.
Recunoscută pentru aparițiile sale de la edițiile Cupei Mondiale din Rusia și Qatar, Ivana are o comunitate uriașă pe rețelele de socializare.
Tânăra a publicat pe Instagram, pentru cei 2,9 milioane de urmăritori ai săi, o serie de imagini de la Grand Prix-ul american, alături de mesajul: „Ei bine... acesta a fost cu siguranță un weekend distractiv.”