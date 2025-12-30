Arsenal o întâlnește azi, pe propriul teren, pe cea mai în formă echipă din campionat, alături de City, Aston Villa. Formația antrenată de Unay Emery are 11 victorii consecutive în toate competițiile, și 9 doar în campionat!

Cele două echipa se întâlnesc a doua oară în luna Decembrie, după ce pe data de 6, la Birmingham, Villa reușea să câștige cu scorul de 2-1.

Da, într-adevăr, poate părea ciudat ca două formații să joace de două ori în turul de campionat, în aceeași lună, dar pentru Anglia campionatul care vinde cel mai bine, nimic nu mai este ciudat. Banii și rateingul au prioritate.

Echipe probabile



• Arsenal (4-3-3): Raya – Timber (sau Rice), Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Ødegaard, Zubimendi, Rice (sau Merino) – Saka, Gyökeres (sau Jesus), Trossard (sau Martinelli).

• Aston Villa (4-2-3-1): Martínez – Bogarde, Konsa, Lindelöf, Maatsen – Tielemans, Onana – McGinn, Rogers, Buendía – Watkins.

Casele de pariuri din Anglia o dau ca favorită pe Arsenal, cu o cotă destul de mică pentru cât de greu este adversarul de azi



Cotă “Tunarilor” la victorie este 1.46

Egalul are 4.80

Aston Villa are la victorie cotă 6.90

Pariul “ambele echipe marchează” are o cotă de 1.89

În ultimele 10 confruntări directe, Arsenal conduce cu scorul de 5-4.

Cei doi tehnicieni, Mikel Arteta respectiv Unai Emery, s-au întâlnit de 8 până acum, iar scorul îi este favorabil lui Emery, care conduce cu 4-2.

Partida va fi condusă la centru de Darren England, arbitru care acordă în medie 3,67 cartonașe galbene și 0,26 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Șansă dublă X2.

