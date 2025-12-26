După ce a învins la scor de neprezentare West Ham, jucătorii lui Manchester City au primit trei zile libere pentru a sărbători Crăciunul alături de familie. "Cetățenii" vor reveni pe teren sâmbătă, la meciul din Premier League de pe terenul lui Nottingham Forest, LIVE pe VOYO.

Guardiola nu s-a putut abține de Crăciun: "Am pus patru sau cinci kilograme"



La începutul acestei săptămâni, Pep Guardiola și-a avertizat public jucătorii: "În momentul în care băieții revin după trei zile, vreau să văd cum se întorc. Pot mânca, dar vreau să-i controlez. Trebuie să fac o selecţie pentru meciul cu Nottingham Forest. Imaginaţi-vă un jucător, care acum este perfect, dar va sosi cu trei kilograme în plus. Va rămâne la Manchester! Nu va călători pentru jocul cu Nottingham Forest".



Spre deosebire de jucătorii săi, despre care a spus că sunt "incredibil de disciplinați", Pep Guardiola a recunoscut că a pus câteva kilograme în plus de sărbători.



"Am pus patru sau cinci kilograme după mâncărurile și băuturile consumate.



Jucătorii mei au fost incredibil de disciplinați în ultimii 10 ani. Sezonul trecut a fost puțin mai dificil din cauza accidentărilor pe care le-am avut, dar jucătorii s-au comportat mereu exemplar", a spus Pep Guardiola, la conferința de presă de vineri.

