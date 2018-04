"Ar trebui sa li se scada 40 de puncte pentru asta!" Cei de la Manchester City sunt ironizati pe internet dupa ce au luat titlul! VIDEO

In ciuda unui sezon aproape perfect facut de baietii lui Pep Guardiola, unul din sponsorii acestora a reusit sa transforme echipa in gluma fanilor englezi.

Desi sponsorul noii campioane a urcat pe o retea de socializare un video prin care indeamna fanii sa dea drumul petrecerii de castigare a campionatului, gestul nu a fost apreciat ca atare. Clipul a fost facut pe baza unui cunoscut cantecel pentru copii. Fanii campioanei au cerut ca acesta sa fie sters. Fanii rivalelor insa, nu au fost la fel de milosi, acestia reactionand cu replici ce au starnit hohote de ras pe internet:

"Nu au atat de multi suporteri ca in video" zice un fan.

"Ar trebui sa li se scada 40 de puncte pentru acest video" glumea altul.

Celebrating victory .. Celebrating together!

Congratulations to @ManCity on winning the English #PremierLeague ????????@Cityarabia #ManCity pic.twitter.com/reikzkBzgz