Înaintea partidei, Costel Pantilimon a fost prezent în studioul emisiunii de analiză PlayON Sport, unde a vorbit despre Chelsea și despre antrenorul londonezilor, Xabi Alonso. Fostul portar al naționalei României a apreciat modul în care tehnicianul spaniol gestionează jucătorii tineri și talentați.

Xabi Alonso, antrenor pe gustul lui Pantilimon

„Mie Chelsea îmi place foarte mult. Îmi place Xabi Alonso. Mi se pare unul dintre antrenorii foarte, foarte buni din generația asta tânără, care au înțeles puțin jucătorii, sistemul și să nu fie atât de încăpățânați să meargă pe idei fixe. Știe să lucreze cu jucători talentați, tineri, și Chelsea o arată.

Au fost anumite scăpări. Chelsea, pe cât de mult marchează, pe atât de mult încasează. Aici, dacă reglează lucrurile, cred că poate fi o competitoare pentru primele patru poziții, dar în acest moment cred că pierderea lui James va conta. În același timp, sunt convins că în perioada de iarnă vor face anumite modificări în zona defensivă.

Rogers a avut cel mai mare impact din transferurile făcute în acest sezon. Rogers, pentru mine, a fost cea mai mare surpriză. De multe ori a marcat, dar a fost coautor la foarte multe dintre golurile marcate de Chelsea”, a declarat Costel Pantilimon la PlayON Sport.

Costel Pantilimon a evoluat la Manchester City în perioada 2011-2014, după transferul de la Poli Timișoara. Portarul român a strâns 29 de meciuri pentru formația engleză, în toate competițiile, și a câștigat titlul în Premier League și Cupa Ligii Angliei în sezonul 2013-2014.

De-a lungul carierei, fostul internațional a mai jucat la Sunderland, Watford, Nottingham Forest, Deportivo La Coruna și Omonia Nicosia. Pantilimon a adunat 27 de selecții pentru naționala României și s-a retras din activitate în 2021.