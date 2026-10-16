Andrei Cordea (27 de ani) ar putea fi primul transfer al FCSB-ului în perioada de mercato din iarnă. Sunt mai multe cluburi care vor să profite de situația financiară în care se află CFR Cluj și să-l transfere pe cel mai bine cotat jucător din lotul lui Marius Șumudică.

Doar că echipa care îl va transfera pe Cordea va trebui să plătească o sumă pe măsura așteptărilor, spune antrenorul, la conferința de presă premergătoare meciului cu UTA Arad.

CFR Cluj ține la preț în cazul lui Andrei Cordea

Andrei Cordea a evoluat în 16 meciuri pentru cei de la CFR Cluj în acest debut de sezon, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere alte trei pase decisive.

”CFR are nevoie de bani, dar nici nu-l vor da așa, pe o shaorma sau pe o chiftea. Andrei Cordea are valoare să joace în străinătate încă”, a spus Marius Șumudică, la conferința de presă.

Fotbalistul de bandă a explicat recent că a pierdut "o sumă foarte mare" la CFR Cluj după intrarea în insolvență, nu mai puțin de 180.000 de euro - 100.000 de euro, suma pe care trebuia să o încaseze la semnătură, dar și salariul pe patru luni (DETALII AICI).

Andrei Cordea a mai jucat la FCSB

Fotbalistul a revenit în campionatul României după o experiență în Arabia Saudită, la Al Taee, club la care ajunsese după despărțirea de FCSB.

În perioada 2021-2023, când a îmbrăcat tricoul bucureștenilor, Cordea a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei. În primul său sezon în campionat la FCSB (2021-2022), a evoluat în 38 de meciuri, cu cinci goluri și patru pase decisive în dreptul său. În stagiunea 2022-2023, extrema a strâns 37 de prezențe în prima ligă, a înscris de șapte ori și a pasat decisiv în trei rânduri.