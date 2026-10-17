LIVE VIDEO Brentford - Liverpool și Manchester City - Ipswich, LIVE pe VOYO, de la 17:00! „Cormoranii”, deplasare complicată! Liderul din Premier League se poate distanța

Brentford - Liverpool și Manchester City - Ipswich, LIVE pe VOYO, de la 17:00! „Cormoranii”, deplasare complicată! Liderul din Premier League se poate distanța Premier League
SPORT.RO
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Brentford - Liverpool, Manchester City - Ipswich și Fullham - Hull City sunt LIVE pe VOYO, de la 17:00.

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LiverpoolbrentofrdManchester CityPremier Leagueipswich
Din articol

Partidele Brentford - Liverpool, Manchester City - Ipswich și Fullham - Hull City, din runda a șaptea de Premier League, vor avea loc sâmbătă, de la ora 17:00 și vor putea fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.

Brentford - Liverpool, de la 17:00, LIVE pe VOYO

Manchester City - Ipswich, de la 17:00, LIVE pe VOYO

Fulham - Hull City, de la 17:00, LIVE pe VOYO

OUT de la Liverpool! Andoni Iraola a făcut anunțul

După șase etape desfășurate în noua stagiune, Liverpool se află abia pe locul 9 cu nouă puncte. Două victorii, trei remize și un eșec a înregistrat formația dirijată de Andoni Iraola până acum.

”Cormoranii” se pregătesc de meciul cu Brentford de sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 17:00, care va avea loc pe ”Brentford Community Stadium” din Londra.

Accidentat la genunchi de mai bine de un an, Giovanni Leoni rămâne indisponibil și în luna octombrie. Andoni Iraola speră să se poată baza pe fundașul central începând cu luna octombrie, după pauza internațională.

”Trebuie să avem grijă cu el. Planul pentru Gio este să revină după pauza internațională din luna octombrie”, a spus Iraola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.

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