La momentul redactării acestui articol, Corvinul ocupă locul 7 în clasament, cu 16 puncte după 11 etape, cu patru victorii, patru remize și trei înfrângeri.

Sâmbătă seară, nu mai devreme de ora 21:30, hunedorenii joacă în deplasare cu Rapid, în etapa a 12-a. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro. O victorie, dublată de un eșec al Petrolului cu Sepsi OSK, i-ar putea urca pe corviniști pe locul 4.

Sorin Cimpoca: „Vine cu minimum 3 ore înainte de antrenament”

Înaintea meciului cu Rapid, Sorin Cimpoca, președintele hunedorenilor, a intrat prin telefon în direct la VOYO SPORT LIVE și a vorbit despre munca depusă de Florin Maxim, aflat pe banca echipei din 2021.

„Florin Maxim este de 5 ani la noi, după cum bine știți. Pot să spun că am participat la marea majoritate a antrenamentelor și îl cunosc foarte bine. Este un profesionist desăvârșit. Nu lasă absolut nimic la voia întâmplării, antrenamentele sunt foarte bine pregătite, vede punctele slabe, analizează echipa adversă și este foarte implicat.

El vine la stadion cu minimum 3 ore înainte de antrenament și pleacă mult mai târziu, este foarte preocupat. Oriunde merge, chiar și când stăm la masă, vorbește doar despre fotbal. Gândește, analizează, iar asta l-a dus la această performanță. Este foarte multă disciplină la echipă și nu lasă nimic la voia întâmplării. Până nu își impune ideile, nu se lasă. Exersează de foarte multe ori ceea ce își propune și eu zic că asta l-a făcut să aibă aceste rezultate. Implicarea lui este totală în tot ce înseamnă fenomenul fotbal. Este un băiat extraordinar de profesionist”, a declarat Cimpoca la VOYO SPORT LIVE.

„Corvinul se identifică cu Max și Max se identifică cu Corvinul”

Întrebat dacă își dorește ca Florin Maxim să devină un fel de Alex Ferguson al Corvinului, președintele clubului a explicat de ce a mizat pe continuitate.

„Știți cum este. Am reușit promovarea și, bineînțeles, noi am mers pe continuitate. Niciodată nu s-a pus problema să fie înlocuit. Nici după primul an, când am ratat promovarea, nu s-a pus problema să plece de la echipă.

El este din Hunedoara și își dorește foarte mult să ajungă cu Corvinul cât mai sus. Corvinul l-a relansat în fotbalul mare și își dorește foarte mult acest lucru. De asta i-am prelungit contractul pentru încă 3 ani, fiindcă i-am văzut capacitățile. Max se identifică cu Corvinul și Corvinul cu Max”, a mai spus Sorin Cimpoca.

Alex Ferguson a pregătit-o pe Manchester United din noiembrie 1986 până în vara lui 2013, timp de aproape 27 de ani. Florin Maxim este la Corvinul din iulie 2021, iar actualul său contract este valabil până în 2029.