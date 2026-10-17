Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

La finalul lunii august, FCSB l-a împrumutat pe Daniel Bîrligea la Frosinone, pentru 1,5 milioane de euro. Italienii au și obligația transferului definitiv, pentru încă 3,5 milioane de euro, în cazul în care echipa se salvează de la retrogradare.

Frosinone, văzută deja aproape salvată de la retrogradare. FCSB, pe cale să ia încă 3,5 milioane de euro pentru Bîrligea

Parcursul mult peste așteptări al lui Frosinone din acest start de sezon arată că sunt șanse uriașe ca FCSB să îl cedeze definitiv pe Bîrligea în Serie A. Nou-promovata condusă de Massimiliano Alvini tocmai a urcat pe locul 4 în campionat, după ce vineri seară a învins Sassuolo, scor 4-2.

Deși au trecut doar 7 etape din ediția curentă, în calculele realizate de statisticienii de Football Meets Data și actualizate în timp real, Frosinone este cotată cu șanse de aproape 95% pentru a evita retrogradarea.

La momentul actual, cu șansele cele mai mari să retrogradeze este cotată Venezia (77,7%), formație care nu a obținut niciun punct în șase etape. Gruparea de pe Stadio Pier Luigi Penzo este urmată în această ierarhie de Monza (40,6%), Parma (40,5%), Lecce (38,1%) și Genoa (30,6%).