Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară

Vin milioanele la FCSB! 95% șanse după meciul de aseară Superliga
SPORT.RO
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FCSB are șanse mari să obțină o sumă considerabilă la finalul acestui sezon.

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FCSBdaniel birligeaFrosinoneGigi BecaliSerie A
Din articol

La finalul lunii august, FCSB l-a împrumutat pe Daniel Bîrligea la Frosinone, pentru 1,5 milioane de euro. Italienii au și obligația transferului definitiv, pentru încă 3,5 milioane de euro, în cazul în care echipa se salvează de la retrogradare.

Frosinone, văzută deja aproape salvată de la retrogradare. FCSB, pe cale să ia încă 3,5 milioane de euro pentru Bîrligea

Parcursul mult peste așteptări al lui Frosinone din acest start de sezon arată că sunt șanse uriașe ca FCSB să îl cedeze definitiv pe Bîrligea în Serie A. Nou-promovata condusă de Massimiliano Alvini tocmai a urcat pe locul 4 în campionat, după ce vineri seară a învins Sassuolo, scor 4-2.

Deși au trecut doar 7 etape din ediția curentă, în calculele realizate de statisticienii de Football Meets Data și actualizate în timp real, Frosinone este cotată cu șanse de aproape 95% pentru a evita retrogradarea. 

La momentul actual, cu șansele cele mai mari să retrogradeze este cotată Venezia (77,7%), formație care nu a obținut niciun punct în șase etape. Gruparea de pe Stadio Pier Luigi Penzo este urmată în această ierarhie de Monza (40,6%), Parma (40,5%), Lecce (38,1%) și Genoa (30,6%).

Bîrligea, minute puține în Italia și misiune infernală pentru titularizare

Daniel Bîrligea a intrat pe teren în minutul 90 al meciului de aseară, Frosinone - Sassuolo 4-2. Revenit după accidentare, internaționalul român i-a luat locul lui Antonio Raimondo, revelația acestui start de sezon din Serie A, care a reușit o triplă.

Bîrligea pare că va avea probleme serioase în lupta pentru titularizare. Pe lângă Raimondo, care a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Serie A, românul trebuie să se lupte și cu Tomas Bobcek, slovacul devenit în această vară cel mai scump transfer din istoria lui Frosinone.

Aproximativ 20 de minute a strâns Bîrligea pe teren în Serie A, pe parcursul a trei partide, fără a înscrie. Singurul meci în care a fost titular s-a înregistrat în Cupa Italiei - 63 de minute în duelul cu Sassuolo.

  • Birligea 4
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