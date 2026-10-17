Andru Nenciu i-a avut invitați pe Robert Niță și pe Mihai Mironică la „matinalul” VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1. În timpul emisiunii, Ilie Stan a fost contactat telefonic și a abordat subiecte de actualitate din Superliga.

Ilie Stan a numit jucătorii din Superliga care l-au impresionat: „Creștere extraordinară”

Fostul fotbalist de la Steaua a fost întrebat în cadrul intervenției sale din emisiune care sunt jucătorii pe care i-a remarcat în acest start de sezon din campionatul românesc.

Ilie Stan i-a desemnat pe Cătălin Cîrjan și pe Olimpiu Moruțan, iar despre jucătorul de la Rapid a spus că a crescut enorm de la revenirea în România.

„(n.r. - Îți place un jucător din campionatul românesc?) Îmi place Cătălin Cîrjan, un jucător cu realizări și, de multe ori, cu execuții frumoase. Chiar înainte să intru în emisiune, îl auzeam pe Robert Niță că vorbea despre Moruțan. Moruțan este într-o creștere extraordinară. Are calități, dar îi trebuie continuitate. Îl ajută foarte mult și Daniel Pancu, pentru că îi oferă multă încredere”, a spus Ilie Stan, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.