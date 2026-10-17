EXCLUSIV Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară”

Cel mai bun jucător din Superliga? A fost la FCSB, iar acum joacă la rivală: „Creștere extraordinară” Superliga
SPORT.RO
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Ilie Stan a numit jucătorul care i-a atras atenția din Superliga României.

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Andru Nenciu i-a avut invitați pe Robert Niță și pe Mihai Mironică la „matinalul” VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1. În timpul emisiunii, Ilie Stan a fost contactat telefonic și a abordat subiecte de actualitate din Superliga.

Ilie Stan a numit jucătorii din Superliga care l-au impresionat: „Creștere extraordinară”

Fostul fotbalist de la Steaua a fost întrebat în cadrul intervenției sale din emisiune care sunt jucătorii pe care i-a remarcat în acest start de sezon din campionatul românesc.

Ilie Stan i-a desemnat pe Cătălin Cîrjan și pe Olimpiu Moruțan, iar despre jucătorul de la Rapid a spus că a crescut enorm de la revenirea în România.

(n.r. - Îți place un jucător din campionatul românesc?) Îmi place Cătălin Cîrjan, un jucător cu realizări și, de multe ori, cu execuții frumoase. Chiar înainte să intru în emisiune, îl auzeam pe Robert Niță că vorbea despre Moruțan. Moruțan este într-o creștere extraordinară. Are calități, dar îi trebuie continuitate. Îl ajută foarte mult și Daniel Pancu, pentru că îi oferă multă încredere”, a spus Ilie Stan, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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Jucătorul care s-a transformat la Dinamo: „Nu marca nici la antrenamente” 

Robert Niță a scos în evidență „piesele” de bază de la Dinamo, iar din această enumerare nu avea cum să lipsească Martin Pascual.

Fundașul spaniol adus în această vară de la CD Mirandes a marcat cinci goluri în 12 meciuri jucate pentru „câini”, iar Robert Niță a scos în evidență faptul că a înflorit la Dinamo, jucătorul de 27 de ani neavând niciun gol marcat în cariera profesionistă până la transferul în Superliga.

„Pascual până să ajungă la Dinamo nu marca nici la antrenamente, acum marchează vreo cinci goluri pentru Dinamo în meciurile oficiale, mai este mult prea lăudatul portar Bellaarouch, băiții de la națională care au revenit fără să joace.

Șutul lui Cătălin Cîrjan se ducea la fanion, norocul lui a fost că sărit fundașul și l-a lovit în mână

Dinamo este un grup bun, spune și antrenorul lor că deja a creat o identitate acolo, cred că e cam devreme, dar e normal să se bucure pentru că rămân liderii campionatului”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.

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